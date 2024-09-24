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Новости > Зеленский получил награду Американской академии достижений

Зеленский получил награду Американской академии достижений

Агата Кловская
24.09.24 09:22
106
Зеленский получил награду Американской академии достижений

Президент Владимир Зеленский получил ежегодное отличие Американской академии достижений — The Golden Plate Award. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Церемония прошла в Нью-Йорке. Награду Зеленскому вручил лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл.

«Я благодарю вас за эту честь. И я хочу, чтобы вы знали, что во всем, чего мы достигли до сих пор, а главное, во всем, чего мы еще можем достичь — наш народ и наша украинская храбрость, — вы стали частью этого. Ваша помощь, ваш выбор, ваша решимость не позволят потерять свободу», — сказал Зеленский.

Указано, что наградой The Golden Plate Award на протяжении 60 лет отмечают государственных деятелей, ученых, художников, писателей, предпринимателей и общественных лидеров за их вклад в развитие человечества.

The Golden Plate Award вручали также президентам США Джеральду Форду, Джимми Картеру, Рональду Рейгану, Джорджу Бушу-старшему, Биллу Клинтону, Бараку Обаме, лауреатам Нобелевской и Пулитцеровской премий.

Напомним, Зеленский рассказал, что будет, если Байден отвергнет план победы.

Тэги: награда, Владимир Зеленский

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