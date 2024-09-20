Датчане выяснили, когда появились белые медведи

Эксперты из Копенгагенского университета в Дании узнали о том, когда появились белые медведи. Оказывается, произошло это относительно недавно.

Уже известно, что эти животные генетически тесно связаны с бурыми сородичами, но было непонятно, когда именно эти виды разошлись.

Ученые поясняют, что белые медведи отличаются от бурых собратьев наличием двойного слоя меха, который помогает им сохранять тепло и оставаться сухими после плавания в воде.

Кроме этого, добавляют специалисты, полярные медведи без вреда едят больше жирного мяса.

А вот у бурых медведей от такой диеты быстро развились бы болезни сердца.

В ходе опыта исследователи проанализировали геномы 119 полярных медведей, 135 бурых медведей, а также пары ископаемых белых медведей.

В итоге оказалось, что различия между видами возникли лишь 70 тысяч лет назад.

Также датчане обнаружили семь генов, связанных с полярной адаптацией, а четыре из них были фиксированы аллелями (генетическими вариациями).

Резюмируется, что белые медведи эволюционировали для жизни в арктическом климате в конце последнего ледникового периода.

Ранее в Украине пересчитали медведей – их стало больше.