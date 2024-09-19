Стало известно, какой будет нынешняя осень в Украине

Синоптики поведали о том, какой будет нынешняя осень в Украине. Об этом рассказала спикер Гидрометцентра Наталья Птуха.

Эксперт небесной канцелярии сообщила следующее: «Для сентября и октября среднемесячная температура ожидается на два-три градуса выше климатической нормы. В ноябре уже будем приближаться ближе к климатической норме. В сентябре у нас дефицит осадков. В октябре уже ближе к норме и, в принципе, на ноябрь также рассчитываем, что уже должно выровняться».

Кроме этого, информируется, что для начала метеорологической осени среднесуточная температура в определенном регионе не должна подниматься выше 15 градусов на протяжении нескольких дней.

Указывается на то, что сейчас более высокие показатели температуры, а также дефицит осадков фиксируется практически во всех регионах страны, что свидетельствует о продолжении метеорологического лета в Украине.

Отмечается, что в последние годы особенно заметно стало то, что периодов тепла становится больше, чем периодов холода.

Специалист говорит: «Из года в год у нас любой сезон становится достаточно теплым. Периодов с холодными дням становится все меньше, и они становятся все более короткими, не такими длительными и не настолько интенсивными».

Впрочем, как подчеркивается, говорить о предстоящей зиме пока рано.

Добавляется: «Хотя уже сейчас понятно, что периодов холода" будет не так много и они будут не настолько сильными, украинцы все же должны быть готовы к любым проявлениям погоды».

Резюмируется: «Мы не можем говорить, что зимой у нас уже не будет холодных периодов и не будет морозов. Такого мы не говорим, потому что страна у нас расположена так, что у нас есть сезонность. Конечно, зима в определенных своих проявлениях будет, но все-таки, исходя из тенденций, которые сейчас есть, все чаще она будет более мягкой».

Ранее в Киеве зафиксировали три температурных рекорда подряд.