Синоптики рассказали, грозит ли Украине наводнение, которое накрыло Европу

Непогоду и масштабные наводнения в странах Европы повлек за собой циклон, который был «заблокирован» с разных сторон и «выпал» интенсивными осадками практически на одном месте. Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

По словам эксперта, в минувшие выходные над центральной Европой расположился циклон.

«Он был заблокирован, скажем так, полем высокого давления с северных широт, с северо-восточной стороны. Поэтому он не мог продвигаться особенно в каком-то направлении. И вот он там два дня практически на одном месте и вызвал такие интенсивные осадки», — объяснила синоптик.

Она добавила, что свою роль в этом сыграли также и перепады температур.

«Над центральной Европой был заток с северных широт холодного воздуха. В то же время над юго-восточной частью (над территорией Украины, над Черным морем) расположилась теплая воздушная масса. И вот такой контраст, такая ситуация вызвала такие интенсивные осадки и в результате — подъем уровней воды», — рассказала Птуха.

Она уточнила, что над южной Европой находился даже не просто один циклон, а «многоцентровая система».

«Там многоцентровая такая сейчас система над южной Европой. Остается поле пониженного давления. Но самый интенсивный центр, который был, его европейские коллеги назвали „Борисом“», — отметила специалист.

Птуха рассказала, что наводнение, которое наделало беды в Европе, в Украину не доберется.

«Максимум этого циклона пришелся именно на выходные дни (14-15 сентября). И то, что у нас было, в Одесской области, в Карпатском регионе — выпадали осадки разной интенсивности, наблюдался определенный подъем уровня воды в горных реках (но все было в пределах русел, максимально поднялось до 70 см по некоторым отдельным рекам, но без негативных последствий)», — уточнила синоптик.

По ее словам, сейчас «все фронтальные системы этого циклона оттесняются в юго-западном направлении».

«Потому что у нас уже усиливается с северо-востока поле высокого давления. И оно нам обеспечит более спокойную ситуацию», — объяснила эксперт.

Она признала, что определенные «остаточные процессы» могут наблюдаться кое-где в южных областях, на Закарпатье и Прикарпатье — в ближайшие несколько дней.

«Но это — локальные дожди кратковременного характера. В дальнейшем уже в большинстве областей на протяжении большинства времени — до конца недели — будет преобладать погода без осадков, с достаточно комфортным температурным фоном», — подытожила специалист.

Напомним, в течение субботы (14 сентября) и воскресенья (15 сентября) в некоторых странах центральной и восточной Европы прошла волна непогоды, которая принесла с собой сильные ливни и, как следствие, масштабные наводнения.