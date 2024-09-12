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Новости > Пандемия COVID-19 ускорила старение мозга у подростков

Пандемия COVID-19 ускорила старение мозга у подростков

Агата Кловская
12.09.24 16:54
147
Пандемия COVID-19 ускорила старение мозга у подростков

Карантинные мероприятия во время пандемии COVID-19 ускорили процесс старения мозга у детей от 9 до 17 лет, причем это влияние значительно сильнее ощутили девушки. Об этом сообщает The Guardian.

Исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что изменения в структуре мозга переживших ограничения детей обнаружили благодаря магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Кора головного мозга, обычно истончающаяся с возрастом, у детей после карантина продемонстрировала признаки преждевременного старения. У мальчиков истончение произошло в одной части мозга, тогда как у девушек — в 30 разных участках обоих полушарий. В среднем мозг девушек выглядел на 4,2 года старше ожидаемого, тогда как у мальчиков эта разница составляла 1,4 года.

Исследование выявило, что эти изменения происходят в частях мозга, отвечающих за социальное познание, обработку эмоций и понимание языка — критически важные функции для общения. По мнению ученых, девушки сильнее зависят от социального взаимодействия, что объясняет их уязвимость к стрессу во время изоляции.

Ученые считают, что такие изменения могут оказать негативное влияние на когнитивные функции и повысить риск нейропсихических расстройств в молодом возрасте. Для окончательного выяснения последствий необходимы дополнительные исследования, однако специалисты призывают родителей обратить внимание на важность социальной поддержки для подростков.

Напомним, ученые рассказали, как коронавирус «гробит» серце.

Тэги: мозг, подростки, коронавирус, пандемия

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