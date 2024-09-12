Зеленский призвал изолировать Путина

Система права должна работать так, чтобы Римский устав, в частности ордер Международного уголовного суда, выданный в отношении Владимира Путина, ограничил действия российского диктатора и обеспечил его изоляцию. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на международной конференции Объединенные ради справедливости, которая состоялась в Киеве в среду, 11 сентября.

«В мире есть множество конвенций, тысячи страниц деклараций, для более сотни стран мира работает Римский устав. Должен бы работать. Но недавно нашлось исключение — в Монголии, для Владимира Путина. Это не просто чья-то отдельная ответственность, а ответственность всего мира — остановить деградацию системы права, не допустить низвержение тех норм, которые еще остаются. Система права должна работать так, чтобы Римский устав, в том числе ордер Международного уголовного суда, выданный в отношении главного российского преступника, ограничил его и обеспечил его изоляцию», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что именно так в гражданских обществах реагируют на преступников — изолируют их.

«Именно так нужно реагировать и в отношении Путина — давить на него, изолировать его, заставлять его закончить войну и искать мир», — отметил глава государства.

Он напомнил, что через несколько месяцев состоится саммит Группы двадцати в Бразилии.

«Очень серьезное мероприятие. Мы слышали, что они планировали пригласить Путина, но чтобы это осуществить, им придется низвергать право и снова игнорировать Римский устав. Разве за это не надлежит нести ответственность?» — задал риторический вопрос Зеленский.

Напомним, Зеленский предложил всем вместе «закончить Путина».