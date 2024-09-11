Тейлор Свифт голосует за Харрис

Тейлор Свифт поддержала Харрис на выборах президента США. Об этом певица заявила в своем Instagram.

Свой выбор Тейлор Свифт объяснила тем, что считает Харрис «уравновешенным и талантливым лидером».

Тейлор Свифт рассказала, что на ее решение выступить публично повлияли созданные с помощью ИИ фотографии, опубликованные на предвыборном сайте Трампа — на них Свифт якобы поддерживает его кандидатуру.