Тейлор Свифт голосует за Харрис

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В КГГА оценили, готов ли Киев к чрезвычайным ситуациям в случае ухудшения качества воды
В США назвали победителя дебатов между Харрис и Трампом
Байден и премьер Британии обсудят разрешение для Украины на дальнобойные удары
В Украине отменили отключение света на среду, 11 сентября
Трамп сделал громкое заявление по поводу войны в Украине во время дебатов с Харрис
Стало известно, когда загрязненная вода дойдет до Киевщины
Стала известна заявка сборной Украины на матч Лиги наций против Чехии
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Около Чернигова потемнела вода в Десне. Фиксируется массовый мор рыбы