Космические туристы поднялись на максимальную высоту

Стартовала миссия Polaris Dawn компании SpaceX Илона Маска. Корабль Crew Dragon поднял космических туристов на рекордную высоту – 1 400,7 километров километров.

В прошлый вторник, 10 сентября, ракета-носитель Falcon 9 с космическим судном с экипажем из четырех непрофессиональных астронавтов стартовала во Флориде.

В свою очередь, Илон Маск заявил: «Астронавты сейчас находятся дальше от Земли, чем любой другой человек за последние полвека».

Стоит напомнить, что на борту Crew Dragon пребывают бизнесмен капитан-корабля Джаред Айзекман, бывший военный летчик Скотт Кидд Потит, руководитель программы подготовки астронавтов компании SpaceX Сара Гиллис, а также бывшая медикобиологический руководитель полетов NASA, а сегодня главный инженер по космическим операциям SpaceX Анна Манон.

Отмечается, что Falcon 9 вывела Crew Dragon на переходную орбиту, после чего на собственной тяге он поднялся на такую гигантскую высоту.

Добавим, что до этого рекорд удаленности пилотируемой миссии принадлежал миссии Gеmini 11, когда экипаж из двух астронавтов NASA побывал на удалении 1 373 километра от нашей планеты.

Ожидается, что нынешний полет продлится пять дней. За это время астронавты планируют совершить выход в открытый космос – первый в истории в исполнении космических туристов, а также провести ряд научных экспериментов.

Ранее Маск рассказал, когда отправит на Марс первые корабли.