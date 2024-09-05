Канадцы раскрыли секрет счастья

Эксперты из университета Квебека и университета Монктона в Канаде раскрыли секрет счастья. Появились данные из отчета.

В нем сказано о том, что специалисты узнали главные психологические аспекты, обеспечивающие счастливую жизнь.

Во время опыта канадцы сосредоточились на таких факторах, как страсть к интересным занятиям и самомотивация для выполнения менее захватывающих задач, таких как работа по дому.

Ученые провели пять экспериментов в течение нескольких лет, в которых приняли участие молодые люди. Во время них использовалась комбинация опросов, ежедневных дневников и длительных методов для оценки уровней страсти, саморегуляции, эмоций и общего благополучия участников.

В итоге оказалось, что ежедневные переживания гармоничной страсти и самомотивации были связаны с более положительными эмоциями и повышенным ощущением благополучия.

Добавляется, что формирование счастливого самоощущения занимает шесть месяцев, на протяжении которых человек должен соблюдать баланс между интересными для него делами и рутинными задачами.

Говорится, что данное открытие акцентирует важность наличия хотя бы одного увлечения, вызывающего у человека желание заниматься им изо дня в день – подобное хобби со временем помогает добиться общего ощущения благополучия в жизни.

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