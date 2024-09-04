Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Сейчас лучшее время для нападения КНР на Россию, — The Telegraph

Сейчас лучшее время для нападения КНР на Россию, — The Telegraph

Александр Панько
04.09.24 14:43
85
Сейчас лучшее время для нападения КНР на Россию, — The Telegraph

Сейчас лучшее время для нападения Китая на Российскую Федерацию, ведь российский Владивосток могут охранять разве что «двое мужчин и собака». Об этом в The Telegraph пишет журналист Джордж Эллисон.

Он считает, что для Китая будет легче отхватить большую часть российских территорий, чем вторгнуться на Тайвань, ведь ожидать мощного ответа Москвы трудно, поскольку большинство ее войск находятся в Украине.

«Перед полномасштабной войной российская армия имела около 4780 артиллерийских установок, 2060 танков и 7080 БМП. боевых машин пехоты и 3600 бронетранспортеров. Помимо того, Сухопутные войска Народно-освободительной армии Китая насчитывают около 965 000 военнослужащих, а российские — примерно 550 000. Пекин собственными силами выпускает военные корабли со скоростью, которая должна обеспокоить весь мир», — пишет журналист.

Он отмечает, что защищать Тайвань в случае нападения на остров будут США, а РФ — никто.

Эллисон напоминает, что Владивосток, где находится штаб-квартира Тихоокеанского флота РФ, давно является предметом споров между странами. А контроль над этим районом может укрепить позиции КНР в Тихом океане и улучшить доступ к судоходным путям.

Эллисон напомнил недавнее заявление Путина о том, что «маленькие члены» его семьи свободно говорят на китайском. По его мнению, эти слова не случайны, поскольку кремлевский правитель редко говорит о своей семье.

«Возможно, Путин начинает осознавать, в какую сторону дует ветер в этих отношениях? Это тонкий, но красноречивый показатель меняющегося ландшафта, где Россия, когда-то глобальная сверхдержава, все чаще играет роль младшего партнера Китая. Возможно, „маленькие путинцы“ просто адаптируются к новой реальности быстрее других», — добавил журналист.

Напомним, Китай отреагировал на ядерные угрозы России.

Тэги: Китай, нападение, Россия

Комментарии

Статьи

29.08.24 11:46

Николай Дуров: серый кардинал Telegram и непризнанный гений

Автор: Александр Панько

Дайджест

Инструктор Бундесвера предлагала новобранцам оральный секс
28.08.24 20:30

Инструктор Бундесвера предлагала новобранцам оральный секс

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Олег Мальцев: шантажист и руководитель одесской секты подозревается в госизмене, - СМИ
Олег Мальцев: шантажист и руководитель одесской секты подозревается в госизмене, - СМИ
Олег Мальцев: шантажист и руководитель одесской секты подозревается в госизмене, - СМИ
Олег Мальцев: шантажист и руководитель одесской секты подозревается в госизмене, - СМИ
Екатерина Шухнина из Profit Lady разводит криптолохов, - СМИ
Екатерина Шухнина из Profit Lady разводит криптолохов, - СМИ
Инна Гудзь: украинская модель получила российское гражданство, несмотря на агрессию РФ, - СМИ
Инна Гудзь: украинская модель получила российское гражданство, несмотря на агрессию РФ, - СМИ
Олигархи Юрий и Остап Доскич владеют незадекларированной недвижимостью в Словении: планируют бежать из страны?
Олигархи Юрий и Остап Доскич владеют незадекларированной недвижимостью в Словении: планируют бежать из страны?
Александр Орловский: криптовалютный аферист попал в поле зрения украинских правоохранителей, - СМИ
Александр Орловский: криптовалютный аферист попал в поле зрения украинских правоохранителей, - СМИ
Биржа WhiteBIT: Шенцев и Носов отмывают криптовалюту из РФ за счет убытков украинцев
Биржа WhiteBIT: Шенцев и Носов отмывают криптовалюту из РФ за счет убытков украинцев
Влада Молчанова: скандальная застройщица готовится выводить активы из Украины в Британию?
Влада Молчанова: скандальная застройщица готовится выводить активы из Украины в Британию?
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
04.09.24 14:12

Развеян интересный миф об алкоголе

04.09.24 13:53

Ученые рассказали о вреде безработицы для психики

04.09.24 13:37

Президент очень далекой страны пожелал России… победить Украину в войне

04.09.24 13:19

На Южно-Украинской АЭС вышел из строя один из блоков

04.09.24 12:44

Астрономы придумали, как искать в космосе… растительность

04.09.24 12:30

Осень в Киеве уже успела установить температурный рекорд

04.09.24 12:25

Жить в оккупации без «паспорта» РФ становится невозможным, — глава Запорожской ОВА

04.09.24 12:23

Стало известно, какой сейчас радиационный фон в Киеве

04.09.24 11:51

Трамп утверждает, что Украина скрывает потери на войне

04.09.24 10:51

Воздушные силы раскрыли подробности ночной атаки

04.09.24 10:20

Германия передаст Украине еще 6 зенитно-ракетных комплексов IRIS-T

04.09.24 09:58

Глава МИД Дмитрий Кулеба подал в отставку

04.09.24 09:38

Обстрел Львова: семеро погибших, среди них есть дети

04.09.24 09:36

В «Укрэнерго» обновили графики отключений на 4 сентября

03.09.24 15:47

Стало известно, как в Украине изменятся налоги с октября

03.09.24 12:43

Экономическое бронирование могут ввести уже в этом году, — Гетманцев

03.09.24 10:56

Сенат Румынии одобрил передачу Украине системы Patriot

03.09.24 10:14

Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий уволен

03.09.24 09:09

«Укрэнерго» озвучило график отключений в среду, 3 сентября

30.08.24 14:07

В Киеве люди начали умирать от жуткой заразы

02.09.24 06:43

Российский удар по Киеву: власти обновили информацию о последствиях

29.08.24 14:13

ЦРУ рассказало о теракте, который планировали на концерте Тейлор Свифт в Вене

30.08.24 16:57

Ученые научились добывать электричество из Wi-Fi и Bluetooth

29.08.24 10:36

Стало известно, сколько денег от замороженных активов России уже получила Украина

29.08.24 16:38

На Солнце появилось пятно в виде сердца

31.08.24 12:12

Ника Кожушко: молодая художница погибла во время обстрела Харькова

28.08.24 16:46

Стало известно о пользе кофе для памяти

30.08.24 14:30

Итальянцы придумали необычный способ добычи серебра

29.08.24 13:00

Синоптики рассказали украинцам, какой будет погода в последние дни лета

Фото и Видео
В США расстреляли детей – погиб ребенок
В США расстреляли детей – погиб ребенок
В США расстреляли детей – погиб ребенок
В США расстреляли детей – погиб ребенок
На карибском карнавале в Нью-Йорке произошла кровавая бойня
На карибском карнавале в Нью-Йорке произошла кровавая бойня
В Киеве возле одного из ЖК произошла стрельба из-за собаки. Есть раненый
В Киеве возле одного из ЖК произошла стрельба из-за собаки. Есть раненый
Туринская плащаница: ученые и ИИ раскрыли секрет погребального полотна Иисуса Христа
Туринская плащаница: ученые и ИИ раскрыли секрет погребального полотна Иисуса Христа
Нудисты в Марселе теперь могут посетить «голую выставку»
Нудисты в Марселе теперь могут посетить «голую выставку»
В ОП объяснили связь Курщины с Покровском
В ОП объяснили связь Курщины с Покровском
Зеленский рассказал о восстановлении энергетики после атак РФ
Зеленский рассказал о восстановлении энергетики после атак РФ
Соник 3 (2024): трейлер и дата выхода
Соник 3 (2024): трейлер и дата выхода
Лягушка (2024): трейлер нового южнокорейского жестяк-триллера
Лягушка (2024): трейлер нового южнокорейского жестяк-триллера
Властелин колец: Война Рохиррим (2024): дата выхода и трейлер нового аниме
Властелин колец: Война Рохиррим (2024): дата выхода и трейлер нового аниме
fraza.com
Новости блогосферы
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.