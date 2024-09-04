Сейчас лучшее время для нападения КНР на Россию, — The Telegraph

Сейчас лучшее время для нападения Китая на Российскую Федерацию, ведь российский Владивосток могут охранять разве что «двое мужчин и собака». Об этом в The Telegraph пишет журналист Джордж Эллисон.

Он считает, что для Китая будет легче отхватить большую часть российских территорий, чем вторгнуться на Тайвань, ведь ожидать мощного ответа Москвы трудно, поскольку большинство ее войск находятся в Украине.

«Перед полномасштабной войной российская армия имела около 4780 артиллерийских установок, 2060 танков и 7080 БМП. боевых машин пехоты и 3600 бронетранспортеров. Помимо того, Сухопутные войска Народно-освободительной армии Китая насчитывают около 965 000 военнослужащих, а российские — примерно 550 000. Пекин собственными силами выпускает военные корабли со скоростью, которая должна обеспокоить весь мир», — пишет журналист.

Он отмечает, что защищать Тайвань в случае нападения на остров будут США, а РФ — никто.

Эллисон напоминает, что Владивосток, где находится штаб-квартира Тихоокеанского флота РФ, давно является предметом споров между странами. А контроль над этим районом может укрепить позиции КНР в Тихом океане и улучшить доступ к судоходным путям.

Эллисон напомнил недавнее заявление Путина о том, что «маленькие члены» его семьи свободно говорят на китайском. По его мнению, эти слова не случайны, поскольку кремлевский правитель редко говорит о своей семье.

«Возможно, Путин начинает осознавать, в какую сторону дует ветер в этих отношениях? Это тонкий, но красноречивый показатель меняющегося ландшафта, где Россия, когда-то глобальная сверхдержава, все чаще играет роль младшего партнера Китая. Возможно, „маленькие путинцы“ просто адаптируются к новой реальности быстрее других», — добавил журналист.

Напомним, Китай отреагировал на ядерные угрозы России.