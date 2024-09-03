У Маска могут «отжать» бизнес в Бразилии

У американского миллиардера Илона Маска возникли проблемы в Бразилии. Об этом сообщает издание G1.

Информируется о том, что компания Starlink может потерять разрешение на оказание услуг в стране в случае невыполнения предпринимателем требования судьи по блокировке доступа к социальной сети X.

В публикации говорится: «Глава национального агентства телекоммуникаций Карлос Байгорри сообщил, что Starlink может потерять разрешение на предоставление услуг в Бразилии в случае, если подтвердится, что компания не выполняет распоряжение судьи Алешандри ди Мораиса по блокировке доступа к X».

Стоит отметить, что в Бразилии у Starlink более 200 тысяч клиентов.

Напомним, что судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис 30 августа принял решение о приостановке работы X в стране из-за отказа Илона Маска назначить нового юридического представителя социальной сети.

До этого суд по такой же причине заморозил счета Starlink.

Накануне, в понедельник, 2 сентября, Верховный суд подтвердил решение по приостановлению работы X.

Сам Илон Маск делает упор на то, что социальная сеть Х и входящая в SpaceX компания Starlink это две юридически разных фирмы, поэтому решение суда Бразилии заморозить счета последней незаконно.

Ранее мы писали, что Трамп уверенно победил Харрис в виртуальных выборах Маска.