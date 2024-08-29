Си Цзиньпин сделал громкое заявление перед посланником Байдена

Председатель КНР Си Цзиньпин сделал громкое заявление. Оно прозвучало на встрече с помощником президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном.

Лидер страны сказал: «Китай и США как два крупных государства должны нести ответственность перед историей, народом и всем миром, стать источником мира и стабильности во всем мире, двигателем общего развития».

По его словам, «перед лицом меняющегося и турбулентного мира страны нуждаются в объединении и координации, а не в разделении и противостоянии».

Глава Китая резюмировал: «Люди хотят открытости и прогресса, а не закрытости и регресса».

Ранее Си Цзиньпин пообещал Зеленскому, что не будет поставлять оружие России.