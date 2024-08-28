НБУ отчитался в гигантской прибыли

В первом полугодии НБУ получил огромную прибыль. Сумма консолидированного финансового результата составила 122,6 миллиарда гривен.

Сказано о том, что наибольшее влияние на сумму прибыли оказали результаты переоценки финансовых инструментов в размере 115,4 миллиардов гривен, что преимущественно является следствием изменения официального валютного курса и их справедливой стоимости.

Финансовый регулятор говорит, средний курс доллара в первом полугодии составил 39,00 гривен за доллар, что на 6,6% выше, чем средний курс за 2023-й год на уровне 36,57 гривен за доллар.

Также сообщается, что консолидированная прибыль, отраженная в финансовой отчетности НБУ, это не часть прибыли к распределению, которая подлежит перечислению в государственный бюджет.

Добавляется, что обязательства НБУ будут сформированы по итогам всего 2024-го года и обнародованы весной 2025-го года.

Известно при этом, что по итогам полугодия объем активов НБУ почти не изменился (уменьшился на 1%), если сравнивать с консолидированными данными по состоянию на 31 декабря прошлого года и составляет 2,378 триллиона гривен.

Говорится, что увеличение размера собственного капитала НБУ в первом полугодии на 29% с 420 до 543 миллиардов гривен произошло преимущественно за счет накопления прибыли текущего года.

Ранее финансисты рассказали, как вырос госдолг Украины.