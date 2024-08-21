Моди прокомментировал грядущую встречу с Зеленским

Уже послезавтра премьер-министр Индии Нарендра Моди прибудет в Украину. Он встретится с президентом нашей страны Владимиром Зеленским.

В связи с этим индийский лидер написал пост в социальной сети Х.

Политик отметил: «Я посещу Украину по приглашению президента Владимира Зеленского. Этот визит станет возможностью развить предыдущие обсуждения с ним и углубить дружбу между Индией и Украиной».

Нарендра Моди добавил: «Мы также поделимся взглядами на мирное разрешение продолжающегося конфликта в Украине. Как друзья и партнеры, мы надеемся на скорейшее возвращение мира и стабильности в регионе».

Ранее в ОП озвучили дату визита Моди в Украину.