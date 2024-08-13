Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 593 160 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на вторник, 13 августа.

Сообщается, что были ликвидированы уже 593 160 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 455 танков, 16 385 боевых бронированных машин, 16 764 артиллерийские системы, 1 146 РСЗО, 920 средства ПВО, 366 самолетов, 328 вертолетов, 13 491 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 426 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 22 649 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 806 единиц специальной техники.

Ранее в Минобороны ответили, когда появится автоотсрочка в «Резерв+».