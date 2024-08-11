Робби Мэнсон: гей-гребец зарабатывает на OnlyFans больше, чем в спорте

Порою соцсети могут принести спортсменам больший доход, чем выступления на мировых первенствах. Так, Робби Мэнсон, гомосексуальный гребец из Новой Зеландии, открыто заявляет, что от публикаций эротических снимков он получает суммы, которые в два раза превышают его официальную зарплату в сборной.

На вопрос о том, что он обычно публикует на OnlyFans, Робби Мэнсон ответил: "Художественные обнаженные фото".

Также Робби Мэнсон добавил: "Я не хочу много об этом рассказывать. Думаю, если люди хотят знать, что там, им нужно подписаться".