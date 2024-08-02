Второй Саммит мира должен остановить войну, — Ермак

Украина стремится провести второй саммит лидеров, который запланирован на ноябрь этого года, чтобы проложить путь к прекращению боевых действий. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает Bloomberg.

Организация саммита поручена именно Ермаку, отмечает СМИ. Задача этой меры состоит в «достижении справедливого мирного урегулирования после того, как первая встреча в Швейцарии в июне не смогла привлечь на свою сторону ключевые страны Глобального Юга».

«Самое главное ожидание от второго саммита — это то, что он сформирует основные предпосылки для прекращения боевых действий. Нам нужно как можно скорее положить конец этой войне, чтобы добиться справедливого мира», — заявил Ермак.

Он утверждает, что встреча состоится в стране Глобального Юга, вероятно, на Ближнем Востоке.

Решающее значение для Украины имеет обеспечение участия Китая в этой встрече. Ермак назвал Пекин «большим игроком, который действительно способен влиять на Россию».

Напомним, кремль не исключил переговоров с Зеленским.