В Украину движется новая волна похолодания

Погода в Украине меняется. Чего ждать от небесной канцелярии, поведали синоптики.

Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано, что в пятницу, 2 августа, на Закарпатье и Прикарпатье пройдут кратковременные дожди с грозами. На остальной территории страны будет без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с.

Ночью плюс 13-18, днем 25-30 тепла. В южных регионах ночью плюс 17-22, днем 28-33 тепла. В Карпатах ночью плюс 10-15, днем 20-25 тепла.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Ночью плюс 14-16, днем 26-28 тепла.

В субботу, 3 августа, в западных и северных, днем местами и в центральных областях пройдут дожди с грозами. На остальной территории Украины будет без осадков. Ветер северный, северо-восточный, на юге и востоке страны юго-западный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 13-18, на юге до 22 тепла, днем плюс 27-32, в западных и северных областях 21-26 тепла.

В украинской столице послезавтра должно быть облачно с прояснениями. Днем прогнозируется умеренный, ночью местами небольшой кратковременный дождь с грозой. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью плюс 15-17, днем 23-25 тепла.

Ранее синоптики дали прогноз на август.