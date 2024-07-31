В результате ночной атаки на Киевщину повреждены 13 частных домов

Российские войска ночью 31 июля атаковали Киевскую область ударными дронами, тревога продолжалась более семи часов. Об этом сообщил глава КОВА Руслан Кравченко в Facebook.

По его словам, в регионе работали силы ПВО. Все вражеские цели сбиты. Пострадавших среди населения нет.

«По состоянию на 9:30 уже есть информация о повреждении 13 частных домов в четырех районах Киевщины. Обломками повреждены фасады, крыши, выбиты окна. В одном из этих домов спасатели ГСЧС ликвидировали пожар», — написал Кравченко.

Падения большинства обломков беспилотников фиксируются вне населенных пунктов.

Напомним, РФ совершила самую массированную дроновую атаку на Киев за год.