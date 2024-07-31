РФ совершила самую массированную дроновую атаку на Киев за год

Войска России сегодня ночью совершили одну из самых массированных атак ударными БпЛА за все время войны. Главной целью врага стал Киев. Об этом сообщила пресс-служба КГВА в среду, 31 июля.

Россияне направили в столицу Украины много десятков беспилотников. Это была уже седьмая атака Киева вражескими дронами в июле. По количеству примененных БПЛА, она стала для города самой массированной за 2024 год.

Вражеские дроны заходили в Киев волнами и практически с всех возможных направлений. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве столицы и на подступах было уничтожено более трех десятков беспилотников.

На утро в Киеве без пострадавших и разрушений.

Воздушная тревога в столице продолжалась более семи часов, а именно 7 часов 14 минут. Самая длинная тревога за весь период войны была зафиксирована 27 мая 2022 года. Тогда она продлилась семь часов 55 минут.

Напомним, в начале июля жертвами российской ракетной атаки на Киев стали 27 человек.