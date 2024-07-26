Лудоманы в Украине… остались без кредитов

Лудоманам в Украине запретили выдавать кредиты. Такое решение принял НБУ.

Финансовый регулятор запретил заключать договор о потребительском кредите с лицами, включенными в специальный реестр лудоманов и использовавших кредитные средства для внесения ставок.

Сообщается, что с 25 июля бюро кредитных историй, заключивших договоры об информационном взаимодействии с Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей, смогут получить доступ в Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям или участие в азартных играх.

Теперь, как поясняется, кредитодатели до заключения договора о потребительском кредите должны проверить наличие информации о человеке в Реестре путем обращения в бюро кредитных историй.

Информируется также, что Бюро кредитных историй будут безвозмездно передавать кредитодателям сведения о лицах, которым ограничен доступ к игорным заведениям или участие в азартных играх, и использование ими кредитных средств для внесения ставок.

Говорится: «Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей уже осуществила организационные и технические меры по реализации доступа бюро кредитных историй к реестру».

Добавляется: «Информация о лицах, которым ограничен доступ к игорным заведениям и/или участие в азартных играх, вносится в реестр уполномоченным органом по результатам рассмотрения соответствующего заявления».

Сказано о том, что коммерческие банки уже начали рассылать сообщения об ограничениях кредитования.

Ранее мы писали, что в Украине введут обязательное страхование залога по кредиту.