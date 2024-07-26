Бразильцев напугали… кокаиновые акулы

Необычное происшествие случилось в Бразилии. О нем поведали эксперты из Федерального университета Рио-де-Жанейро и других научных учреждений.

Ученые выявили признаки серьезного загрязнения прибрежных вод страны кокаином – этот наркотик уже начал оказывать разрушающее действие на местную популяцию длиннорылых акул.

В ходе работы специалисты проверили тринадцать особей хищных рыб, после чего обнаружили высокую концентрацию кокаина в каждой из них.

Указывается, что в их организмах было найдено значительное количество основного метаболита наркотика – бензоилэкгонина.

Сообщается, что уровни обоих веществ в телах акул были в сто раз выше нормальных показателей.

Поясняется также, что растворенный в воде кокаин может угнетать жизнеспособность клеток и усиливать фрагментацию ДНК водных организмов.

Говорится, что загрязнение окружающей среды кокаином остается большой проблемой для Бразилии, так как эта страна входит в число крупных экспортеров этого наркотика, а на ее территории действуют подпольные нарколаборатории.

Добавляется, что отходы этих производств попадают в воду.

Резюмируется, что в ходе контрабандных перевозок упаковки с кокаином время от времени теряются или намеренно выбрасываются в океан.

Ранее в Калифорнии впервые сняли на видео новорожденную большую белую акулу.