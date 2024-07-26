Бразильцев напугали… кокаиновые акулы

Необычное происшествие случилось в Бразилии. О нем поведали эксперты из Федерального университета Рио-де-Жанейро и других научных учреждений.
Ученые выявили признаки серьезного загрязнения прибрежных вод страны кокаином – этот наркотик уже начал оказывать разрушающее действие на местную популяцию длиннорылых акул.
В ходе работы специалисты проверили тринадцать особей хищных рыб, после чего обнаружили высокую концентрацию кокаина в каждой из них.
Указывается, что в их организмах было найдено значительное количество основного метаболита наркотика – бензоилэкгонина.
Сообщается, что уровни обоих веществ в телах акул были в сто раз выше нормальных показателей.
Поясняется также, что растворенный в воде кокаин может угнетать жизнеспособность клеток и усиливать фрагментацию ДНК водных организмов.
Говорится, что загрязнение окружающей среды кокаином остается большой проблемой для Бразилии, так как эта страна входит в число крупных экспортеров этого наркотика, а на ее территории действуют подпольные нарколаборатории.
Добавляется, что отходы этих производств попадают в воду.
Резюмируется, что в ходе контрабандных перевозок упаковки с кокаином время от времени теряются или намеренно выбрасываются в океан.
Ранее в Калифорнии впервые сняли на видео новорожденную большую белую акулу.