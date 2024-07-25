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Новости > Британцы узнали о собаках нечто очень неожиданное

Британцы узнали о собаках нечто очень неожиданное

Агата Кловская
25.07.24 15:56
51
Британцы узнали о собаках нечто очень неожиданное

Эксперты из Бристольского университета в Великобритании узнали о собаках кое-что новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что запах пота человека, находящегося в состоянии стресса, заставляет этих животных ощущать пессимистичные эмоции и неуверенность.

Для своего опыта специалисты взяли восемнадцать псов и их владельцев, которые приняли участие в ряде экспериментов с присутствием различных человеческих запахов.

Сначала собак обучили тому, что, когда миску ставят в одно место, она полная, а если она в другом месте, то пустая.

Как только животные выучили эту разницу, они стали быстрее добираться до места, где обычно стояла миска с лакомством.

Сообщается, что после этого расположение «полной» и «пустой» мисок изменили, а ученые хотели установить, как быстро псы будут подходить к мискам, расположенным в новых местах.

Поясняется, что быстрое приближение означало оптимизм в связи с перспективой получить угощение, а медленное – пессимизм и негативные эмоции.

Информируется, что перед стартом испытания собакам давали понюхать пот или дыхание человека в стрессовом и расслабленном состоянии.

В итоге оказалось, что запах человеческого стресса побуждал животных медленнее и неувереннее подходить к иначе расположенной миске.

Говорится, что подобная пессимистическая реакция, отражающая негативное эмоциональное состояние и стресс, служила способом сохранить энергию и избежать разочарования, то есть отсутствия лакомства.

Резюмируется, что запах человеческого стресса способствовал тому, что псы лучше запоминали расположение миски с едой.

Ранее кинолог рассказал, почему лают собаки.

Тэги: ученые, мир, наука, собаки

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