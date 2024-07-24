Британцы узнали о собаках кое-что милое

Эксперты по изучению поведения из британской благотворительной организации по защите животных Dogs Trust узнали о собаках кое-что новое. Выяснилось, почему владельцы собак часто похожи на своих домашних животных.

В отчете сказано о том, что внешняя схожесть собак и их хозяев это вовсе не совпадение.

Ранее выяснилось, что данный эффект подтверждается экспериментами, в которых добровольцам требовалось сопоставить фотоснимки людей с их любимцами.

Подопытные чаще делали верные догадки, ориентируясь на сходство внешности человека и экстерьера собаки.

Указывается также, что некоторые аспекты внешности важнее других. Черты лица, особенно глаза, играют более важную роль в восприятии сходства, чем такие качества, как размер, прическа и физическая подготовка.

Сообщается, что когда людям реальные и ложные пары «собака-владелец», маскируя различные части черт лица собак и владельцев, те одинаково успешно сопоставляли, когда видели только область глаз, как и когда видели все лицо или лицо с закрытым ртом. Однако когда они маскировали область глаз, процент успеха участников падал до 50/50.

Информируется, что основная гипотеза о причинах внешней схожести собак и их хозяев говорит о том, что человек склонен искать партнеров-людей, которые в чем-то напоминают его самого. Такой же принцип действует и при подборе четвероногого питомца.

Добавляется: «Возможно, мы предпочитаем собак, которые чем-то похожи на нас, из-за простого эффекта экспозиции, когда люди предпочитают знакомые предметы. Например, свои собственные лица, часто видимые через зеркало, а не те, которых они раньше не видели или видят реже».

Впрочем, эффект экспозиции затрагивает не только внешность.

Резюмируется, что собаки часто похожи на своих хозяев по пяти ключевым качествам личности, таким как экстраверсия, дружелюбие, открытость, невротизм и сознательность.

Ранее ветеринар рассказала, испытывают ли собаки эмоции.