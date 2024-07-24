Назван весьма необычный способ борьбы с депрессией

Эксперты из Центра женского здоровья имени Бригама в США назвали необычный способ борьбы с депрессией. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что нахождение под ярким светом способно облегчить симптомы депрессии.

В проведенном исследовании участвовали 6,6 тысяч людей.

Американцы оценили особенности образа жизни подопытных и установили количество времени, которое каждый из них регулярно проводил под ярким светом по уровню воздействия эквивалентным дневному.

Также ученые собрали информацию о качестве и продолжительности ночного сна участников.

При этом указывается, что добровольцев попросили заполнить специальные опросники для обнаружения признаков депрессии.

В итоге оказалось, что увеличение времени, проводимого при ярком свете, может облегчить симптомы этого заболевания.

Сообщается, что воздействие света выступает естественным регулятором циркадных ритмов и повышает индекс регулярности сна.

Информируется, что данный показатель отражает постоянство режима сна, то есть строгое соблюдение времени отхода ко сну и пробуждения.

Добавляется, что качественный сон выступает одним из основных факторов укрепления психического здоровья.

Кроме этого выяснилось, что пребывание под ярким светом коррелировало с повышением уровня витамина D в организме участников.

Впрочем, как резюмируется, различные концентрации витамина D сами по себе не были предикаторами смягчения или обострения депрессии.

Ранее были раскрыты механизмы паранойи.