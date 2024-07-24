Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Американцы поведали о пикантном вреде ожирения для мужчин

Американцы поведали о пикантном вреде ожирения для мужчин

Александр Панько
24.07.24 08:12
47
Американцы поведали о пикантном вреде ожирения для мужчин

Эксперты из Калифорнийского университета в США поведали о пикантном вреде ожирения для мужчин. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что оно негативно влияет на работу нейронов в гипоталамусе, регулирующем репродуктивную функцию, что снижает выработку тестостерона в организме и ухудшает качество спермы.

Во время первого этапа опыта американцы посадили группу мышей на высокожировую и высококалорийную диету для того, чтобы добиться увеличения у них веса. После этого грызуны подверглись тщательному обследованию: им провели сканирование мозга и оценили состояние репродуктивного здоровья.

Сообщается, что у животных с лишним весом наблюдалось снижение уровня тестостерона в крови и уменьшение количества сперматозоидов.

Оказалось, что причиной этих негативных изменений в организме было нарушение работы нейронов, расположенных в гипоталамусе.

Ученые поясняют, что это сложная область мозга, которая регулирует потребление пищи и воды, температуру тела и способность к размножению.

Также информируется, что нейроны в гипоталамусе отвечают за синтез и секрецию гормонов гипофизом – основной железой внутренней секреции в основании мозга, которая регулирует работу всех остальных желез (щитовидной, надпочечников, гонад).

Добавляется, что тестостерон, как и многие другие гормоны, находится под контролем гипофиза.

Говорится, что, когда нейроны в гипоталамусе не функционируют должным образом (например, при ожирении) уровень необходимых для обеспечения половой функции гормонов снижается, что и выступает причиной ухудшения качества спермы.

Ранее ученые выяснили о женщинах пикантную деталь.

Тэги: ученые, ожирение, здоровье, мир, наука, мужчины

Комментарии

Статьи

23.07.24 22:29

Большая война на Ближнем Востоке неизбежна

Автор: Александр Панько

Дайджест

Климат в 2080 году: каким он будет? Создана интерактивная карта
17.07.24 14:26

Климат в 2080 году: каким он будет? Создана интерактивная карта

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
24.07.24 08:05

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 570 120 солдат

24.07.24 07:45

Живого Байдена показали на видео, но вопросы остались

24.07.24 04:53

Сенатор заявил, что о состоянии здоровья Байдена врали четыре года

24.07.24 01:38

Северный Кипр может стать автономией Турции

24.07.24 00:25

Американцы предупредили, что на этой неделе на Земле может исчезнуть радиосвязь

24.07.24 00:05

Трамп рассказал, зачем ему понадобился Вэнс

23.07.24 22:57

Вивиан Дженна Уилсон: Илон Маск «похоронил» своего сына Ксавье

23.07.24 16:53

США разместили стратегические бомбардировщики на границе с Украиной

23.07.24 16:19

Стало известно о небывалой пользе лимона

23.07.24 11:53

В «Укрэнерго» анонсировали «хорошие новости» по свету

23.07.24 09:45

Кремль ждет «конкретные действия» Киева к диалогу

23.07.24 09:31

Стало известно, как будут отключать свет 23 июля

23.07.24 07:25

Байден принял важное решение по поводу Украины

23.07.24 07:11

Стало известно, умер ли Байден

23.07.24 00:43

Байден умер? Над Капитолием приспустили флаги

22.07.24 23:10

«Где Джо Байден?»: в соцсетях предполагают, что президент США мертв

22.07.24 15:28

Зеленский прокомментировал потери на фронте

22.07.24 13:38

В НАТО подготовили полмиллиона военных к возможной войне

22.07.24 10:31

Зеленский сделал заявление по окончанию войны

19.07.24 07:20

Трамп пожалел украинцев

19.07.24 01:52

Вэнс рассказал, что будет после победы Трампа

23.07.24 14:32

Дмитрий Назаренко «намутил» деньжат и спокойно ушел с поста замглавы КОВА, - СМИ

17.07.24 15:04

Японцам «приказали»… смеяться каждый день

22.07.24 00:15

Малоизвестный вирус в Индии массово убивает людей

19.07.24 19:04

Люди Медведчука Богдан Пукиш и Петр Белз контролируют топливный рынок Украины, - СМИ

18.07.24 12:49

В Украину врывается похолодание, – прогноз синоптиков

17.07.24 13:21

Синоптик заявила, что жара в Украине скоро спадет

19.07.24 12:10

Ученые создали уникальную смазку

20.07.24 22:05

Таблетка от старения: ученые научились продлевать жизнь на 25%

Фото и Видео
Живого Байдена показали на видео, но вопросы остались
Живого Байдена показали на видео, но вопросы остались
Живого Байдена показали на видео, но вопросы остались
Живого Байдена показали на видео, но вопросы остались
Появилось видео эпичного лесного пожара в России
Появилось видео эпичного лесного пожара в России
В Киеве мужчина прыгнул с 24 этажа элитного ЖК
В Киеве мужчина прыгнул с 24 этажа элитного ЖК
Киллер (2024): трейлер и дата выхода нового фильма Джона Ву
Киллер (2024): трейлер и дата выхода нового фильма Джона Ву
Битлджус (2024): дата выхода и трейлер сиквела
Битлджус (2024): дата выхода и трейлер сиквела
Терминатор Зеро (2024): трейлер и дата выхода нового аниме
Терминатор Зеро (2024): трейлер и дата выхода нового аниме
Идеальная пара (2024): трейлер и дата выхода нового сериала
Идеальная пара (2024): трейлер и дата выхода нового сериала
Кенза Лейли: первая в мире "Мисс Искусственный интеллект" стала женщина в хиджабе
Кенза Лейли: первая в мире "Мисс Искусственный интеллект" стала женщина в хиджабе
Байден перепутал Зеленского с… Путиным
Байден перепутал Зеленского с… Путиным
F1 (2025): дата выхода и тизер нового фильма с Брэдом Питтом
F1 (2025): дата выхода и тизер нового фильма с Брэдом Питтом
fraza.com
Новости блогосферы
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.