Американцы поведали о пикантном вреде ожирения для мужчин

Эксперты из Калифорнийского университета в США поведали о пикантном вреде ожирения для мужчин. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что оно негативно влияет на работу нейронов в гипоталамусе, регулирующем репродуктивную функцию, что снижает выработку тестостерона в организме и ухудшает качество спермы.

Во время первого этапа опыта американцы посадили группу мышей на высокожировую и высококалорийную диету для того, чтобы добиться увеличения у них веса. После этого грызуны подверглись тщательному обследованию: им провели сканирование мозга и оценили состояние репродуктивного здоровья.

Сообщается, что у животных с лишним весом наблюдалось снижение уровня тестостерона в крови и уменьшение количества сперматозоидов.

Оказалось, что причиной этих негативных изменений в организме было нарушение работы нейронов, расположенных в гипоталамусе.

Ученые поясняют, что это сложная область мозга, которая регулирует потребление пищи и воды, температуру тела и способность к размножению.

Также информируется, что нейроны в гипоталамусе отвечают за синтез и секрецию гормонов гипофизом – основной железой внутренней секреции в основании мозга, которая регулирует работу всех остальных желез (щитовидной, надпочечников, гонад).

Добавляется, что тестостерон, как и многие другие гормоны, находится под контролем гипофиза.

Говорится, что, когда нейроны в гипоталамусе не функционируют должным образом (например, при ожирении) уровень необходимых для обеспечения половой функции гормонов снижается, что и выступает причиной ухудшения качества спермы.

Ранее ученые выяснили о женщинах пикантную деталь.