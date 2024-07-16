В Украине введут обязательное страхование залога по кредиту

Уже в 2025-м году НБУ собирается ввести обязательное страхование залога по кредиту. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Такую информацию предоставила директор департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова.

Сказано о том, что еще несколько лет назад как исключительно банковский регулятор планировалось введение требований по обязательному страхованию залога по кредиту.

Но, по ее словам, встал вопрос доверия к страховщикам, ведь на тот момент отсутствовали прозрачные показатели уровня их устойчивости, а заемщики могли брать во внимание качество страховщиков.

Финансист говорит: «Мы тогда пошли навстречу банкам и до сих пор откладываем эту норму уже как регулятор страхового рынка, ведь его трансформация еще продолжается».

Добавляется: «В 2025-м году мы, наконец, это сделаем, подтверждая, что и регулятор, и банки доверяют этому сегменту».

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