Дьявол носит Prada 2: Disney снимает сиквел популярного фильма

НАТО создаст миссию для координации военной помощи Украине

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Китай обратился к НАТО по поводу Украины

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Страны НАТО приняли обязательство по расходам на оборону

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11.07.24 12:17

Россия отказалась участвовать в новом саммите мира по Украине

11.07.24 10:23

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 555 620 солдат

10.07.24 09:38

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 554 510 солдат

10.07.24 08:21

Ростислав Гнучий: полковник СЗРУ оказался психопатом, преследующим женщину и ее сына, - СМИ

09.07.24 07:49

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 553 410 солдат

08.07.24 12:30

МВД уточнило число жертв и пострадавших в результате ракетной атаки по Украине

08.07.24 09:17

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 552 190 солдат

05.07.24 14:41

В Минобороны опровергли пять мифов о приложении Резерв+

05.07.24 10:32

Путин заявил, что не прекратит огонь в Украине

05.07.24 10:26

Стало известно, как графики отключения света будут применяться 5 июля