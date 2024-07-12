Шрек 5 (2026): дата выхода уже известна

Анимация «Шрек 5» выйдет на экраны уже скоро. Об этом студия DreamWorks официально сообщила в Х.

По ее информации, «Шрек 5» можно будет посмотреть 1 июля 2026 года

К своим ролям в «Шрек 5» вернутся Майк Майерс, Эдди Мёрфи и Кэмерон Диас.

«Шрек» (Shrek) — это американский компьютерно-анимационный фэнтезийный комедийный фильм, основанный на одноименной детской книге Уильяма Стейга.