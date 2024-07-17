Ветеринар рассказала, испытывают ли собаки эмоции

Российский ученый-ветеринар Марина Онуфриенко поведала о том, могут ли собаки испытывать эмоции. Оказывается, все не так просто.

По ее словам, этим животным не характерны такие сложные эмоции, как презрение, зависть, гордость или смущение, но они испытывают злость, радость, волнение и тревогу.

Она говорит: «Люди склонны очеловечивать питомцев, пытаясь перекладывать на них свои эмоции. Но при всей эмпатии собак, их эмоциональный диапазон скромнее. Например, собаки не испытывают стыд и не помнят своих провинностей, но могут ощущать тревогу, видя негативную реакцию хозяина».

Специалист добавила: «Другой пример это слезы. Плакать от избытка чувств собаки не умеют, а повышенное слезоотделение может свидетельствовать о проблемах со здоровьем или аллергии».

Также информируется о том, что собаки зачастую хотят показать хозяину, что чувствуют. Так, о радости свидетельствуют приподнятые уши, виляние хвостом и активные движения головой.

Эксперт сообщает: «Тревогу и страх они показывают через поджатый хвост, слегка опущенную голову, неуверенные движения. Внимательный взгляд и напряженность свидетельствуют о настороженности и недоверии, а если это сопровождается рычанием и лаем о злости».

Говорится, что при анализе эмоций животного важно учитывать контекст. Например, отрытый живот может означать демонстрацию доверия, а может и попытку извиниться.

Марина Онуфриенко поведала: «Если говорить о контексте, то здесь стоит учитывать, при каких обстоятельствах животное подает сигналы. Облизывание носа или поднятую лапу принято считать признаком дружелюбия, однако это может быть способом нейтрализации стрессовой ситуации. Так, облизывание носа является способом самоуспокоения и помогает снять напряжение с челюстей собаки».

Подчеркивается, что собаки внимательно относятся к эмоциям хозяев.

Резюмируется: «Они не понимают, какие действия можно считать положительными или отрицательными с точки зрения человека, но всегда ориентируются на эмоциональную реакцию. Поэтому, показывая собаке свои эмоции и подкрепляя ее положительные действия лаской и лакомством, можно сформировать нужное поведение и достичь взаимопонимания с питомцем».

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