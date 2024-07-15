Итальянцы выяснили о музыке кое-что интересное

Эксперты из университета гастрономических наук в Полленцо в Италии узнали о музыке кое-что интересное. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что играющая в ресторанах и кафе музыка может повлиять на впечатления от приема еды.

В опыте участвовали 103 человека, которых набрали из студентов и сотрудников научного учреждения.

Указывается, что для того, чтобы обеспечить последовательность и релевантность, ученые выбрали белый хлеб фокачча в качестве модельного блюда.

Поясняется, что фокачча – популярный в стране продукт, который подходит сторонникам вегетарианской и веганской диет, а значит, доступен широкому кругу потребителей.

Сообщается, что для музыкального сопровождения использовали два типа музыкальных треков с разными темпами: быстрый (145 ударов в минуту) и медленный (85 ударов в минуту).

Информируется, что каждому добровольцу нужно было прослушать одну из шести случайно составленных музыкальных подборок, чтобы обеспечить разнообразное воздействие.

Также людям требовалось съесть 150-граммовый кусок фокаччи, слушая назначенную музыку в индивидуальных кабинках, оборудованных устройствами видеозаписи.

Добавляется, что записи фиксировали подробное пищевое поведение, включая количество жеваний, укусов и глотков воды, сделанных каждым участником.

В конце подопытные заполнили анкету, чтобы оценить свои предпочтения в еде и музыке.

В итоге были обнаружены существенные различия в поведении при приеме пищи и эмоциональных реакциях между группами, слушавшими музыку в медленном и быстром темпе.

Говорится, что люди, слушавшие музыку в медленном темпе, демонстрировали более длительную продолжительность приема пищи и более тщательное пережевывание по сравнению с теми, кто слушал музыку в быстром темпе.

Отмечается, что группа медленного темпа в среднем делала 18,8 жеванья и тратила на еду около 382 секунд, в то время как группа быстрого темпа в среднем делала 15,6 жеванья и тратила на еду около 314 секунд.

Но, при этом, существенной разницы в количестве потребляемой пищи между двумя группами не было.

В то же время, по их словам, эмоционально медленная музыка вызывала чувство спокойствия и умиротворения, тогда как быстрая музыка вызывала более высокий уровень энергии и энтузиазма.

Были выявлены и гендерные различия: женщины в группе медленной музыки сообщали о более высоком уровне удовлетворенности по сравнению с мужчинами, которые чувствовали себя более обеспокоенными при воздействии быстрой музыки.

Резюмируетсыя, что музыкальный темп может влиять на определенные формы пищевого поведения. Хотя объем потребляемой пищи осталось неизменным, исследование предполагает, что музыкальный темп может влиять на темп и ощущения от еды, потенциально влияя на долгосрочное чувство сытости и последующее потребление пищи, отметили ученые.

Ранее австралийцы разгадали секрет грустной музыки.