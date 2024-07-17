Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Венгры узнали о домашних свиньях кое-что любопытное

Венгры узнали о домашних свиньях кое-что любопытное

Александр Панько
17.07.24 16:28
149
Венгры узнали о домашних свиньях кое-что любопытное

Эксперты из Будапештского университета имени Этвоша Лорана в Венгрии узнали кое-что любопытное. Они проанализировали поведение домашних свиней по отношению к человеку и сравнили его с повадками собак.

Ученые стремились узнать, возникает ли у свиней-компаньонов характерный тип привязанности по отношению к своим хозяевам, как это происходит с собаками.

Поясняется, что привязанность имеет некоторые четко определенные критерии: привязанный индивид должен использовать опекуна как надежную базу при исследовании новой среды и как защитника в случае опасности, а также демонстрировать определенное поведение при воссоединении с опекуном после разлуки.

В работе сказано: «Как и собаки, свиньи это групповые и чрезвычайно социальные животные, и когда их держат в качестве компаньонов, они играют в человеческих семьях ту же роль, что и собаки. Вот почему они служат хорошим модельным видом для прямых сравнений с собаками-компаньонами».

Информируется, что используя так называемый «тест на незнакомую ситуацию», исследователи сравнили поведение молодых свиней и собак по отношению к владельцу и незнакомцу.

Главная функция данного теста заключается в том, чтобы разлучать животное с хозяином и давать ему общаться с незнакомыми людьми.

Выяснилось, что свиньи не демонстрируют привязанности к своим хозяевам.

Резюмируется, что процесс одомашнивания и интенсивная социализация сами по себе недостаточны для того, чтобы вызывать у животных привязанность к людям.

Ранее ученые узнали о летучих мышах кое-что удивительное.

Тэги: ученые, свинья, мир, наука, собаки

Комментарии

Статьи

14.07.24 19:17

Покушение на Дональда Трампа: подробности и версии

Автор: Александр Панько

Дайджест

Климат в 2080 году: каким он будет? Создана интерактивная карта
17.07.24 14:26

Климат в 2080 году: каким он будет? Создана интерактивная карта

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
17.07.24 17:06

Вадим Ермолаев: правда о бизнесмене с криминальным и пророссийским шлейфом

17.07.24 16:35

Игорь Кучеренко (Гонзик): СМИ выдали правду про серого кардинала Кличко

17.07.24 15:52

Названо число украинцев, которые числятся пропавшими без вести

17.07.24 15:34

Компания SpaceX переезжает из Калифорнии в Техас

17.07.24 15:04

Японцам «приказали»… смеяться каждый день

17.07.24 14:50

Гастроэнтеролог рассказала, какие продукты нельзя есть натощак

17.07.24 14:17

Названы продукты, которые провоцируют волчанку

17.07.24 14:15

Маск посмеялся над умственными способностями Байдена

17.07.24 13:21

Синоптик заявила, что жара в Украине скоро спадет

17.07.24 08:05

Байден заявил, что готов сняться с президентских выборов

17.07.24 07:54

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 562 510 солдат

16.07.24 07:38

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 561 400 солдат

16.07.24 07:09

Трамп стал кандидатом в президенты США от республиканцев

15.07.24 12:09

Трамп рассказал, как ему удалось выжить во время покушения

15.07.24 08:28

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 560 290 солдат

14.07.24 12:22

Покушение на Трампа: подробности и видео

12.07.24 15:57

Эрдоган сделал резонансное заявление по поводу войны в Украине

12.07.24 08:03

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 556 650 солдат

11.07.24 12:17

Россия отказалась участвовать в новом саммите мира по Украине

12.07.24 15:57

Эрдоган сделал резонансное заявление по поводу войны в Украине

14.07.24 12:22

Покушение на Трампа: подробности и видео

12.07.24 16:21

Американцы рассказали о пользе виртуальной реальности

12.07.24 15:31

Китайцы раскрыли секрет пикантной мужской проблемы

12.07.24 14:38

Британцы выявили еще одну пользу витамина D

11.07.24 12:17

Россия отказалась участвовать в новом саммите мира по Украине

11.07.24 10:23

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 555 620 солдат

12.07.24 13:51

Эколог из США рассказал, кому в первую очередь угрожает жара

11.07.24 13:28

Китайцы предложили лечить рак с помощью брокколи

11.07.24 11:36

Немцы выявили неочевидную пользу от видеоигр

Фото и Видео
Терминатор Зеро (2024): трейлер и дата выхода нового аниме
Терминатор Зеро (2024): трейлер и дата выхода нового аниме
Терминатор Зеро (2024): трейлер и дата выхода нового аниме
Терминатор Зеро (2024): трейлер и дата выхода нового аниме
Идеальная пара (2024): трейлер и дата выхода нового сериала
Идеальная пара (2024): трейлер и дата выхода нового сериала
Кенза Лейли: первая в мире "Мисс Искусственный интеллект" стала женщина в хиджабе
Кенза Лейли: первая в мире "Мисс Искусственный интеллект" стала женщина в хиджабе
Байден перепутал Зеленского с… Путиным
Байден перепутал Зеленского с… Путиным
F1 (2025): дата выхода и тизер нового фильма с Брэдом Питтом
F1 (2025): дата выхода и тизер нового фильма с Брэдом Питтом
Роза Версаля (2025): трейлер и дата выхода аниме, снятого по культовой манге
Роза Версаля (2025): трейлер и дата выхода аниме, снятого по культовой манге
Гладиатор 2 (2024): дата выхода и первые кадры фильма
Гладиатор 2 (2024): дата выхода и первые кадры фильма
Хеллбой: Горбун (2024): трейлер и дата выхода фильма
Хеллбой: Горбун (2024): трейлер и дата выхода фильма
Над Берлином заметили загадочные черные кольца
Над Берлином заметили загадочные черные кольца
В РФ заявили об атаке беспилотных катеров на Новороссийск
В РФ заявили об атаке беспилотных катеров на Новороссийск
fraza.com
Новости блогосферы
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.