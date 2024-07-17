Венгры узнали о домашних свиньях кое-что любопытное

Эксперты из Будапештского университета имени Этвоша Лорана в Венгрии узнали кое-что любопытное. Они проанализировали поведение домашних свиней по отношению к человеку и сравнили его с повадками собак.

Ученые стремились узнать, возникает ли у свиней-компаньонов характерный тип привязанности по отношению к своим хозяевам, как это происходит с собаками.

Поясняется, что привязанность имеет некоторые четко определенные критерии: привязанный индивид должен использовать опекуна как надежную базу при исследовании новой среды и как защитника в случае опасности, а также демонстрировать определенное поведение при воссоединении с опекуном после разлуки.

В работе сказано: «Как и собаки, свиньи это групповые и чрезвычайно социальные животные, и когда их держат в качестве компаньонов, они играют в человеческих семьях ту же роль, что и собаки. Вот почему они служат хорошим модельным видом для прямых сравнений с собаками-компаньонами».

Информируется, что используя так называемый «тест на незнакомую ситуацию», исследователи сравнили поведение молодых свиней и собак по отношению к владельцу и незнакомцу.

Главная функция данного теста заключается в том, чтобы разлучать животное с хозяином и давать ему общаться с незнакомыми людьми.

Выяснилось, что свиньи не демонстрируют привязанности к своим хозяевам.

Резюмируется, что процесс одомашнивания и интенсивная социализация сами по себе недостаточны для того, чтобы вызывать у животных привязанность к людям.

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