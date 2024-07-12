Британцы выявили еще одну пользу витамина D

Эксперты из Кембриджского университета в Великобритании поведали о еще одной пользе витамина D. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что целенаправленный прием витамина D в виде добавок людьми с его дефицитом способен снизить риск развития тяжелой депрессии в течение всей жизни.

В проведенном опыте участвовали 333 025 человек европейского происхождения в возрасте 40-69 лет.

Британцы собрали информацию о здоровье людей и измерили уровень витамина D в организме каждого из них.

Кроме этого ученые попросили подопытных поведать, испытывают ли они симптомы фибромиалгии.

Поясняется, что это сложное, длительно существующее расстройство, которое сопровождается распространенным болевым синдромом, выраженной усталостью и проблемами со сном. Дополнительно участников попросили пройти серию тестов для диагностики депрессии.

Во время менделевского рандомизационного анализа исследователи обнаружили генетические варианты, которые были специфически связаны с различными уровнями циркулирующего витамина D (5-гидроксивитамина D) в крови.

Оказалось, что генетически прогнозируемые уровни витамина D в целом не были связаны с риском фибромиалгии и тяжелой депрессии.

Подчеркивается, что у людей с самой низкой генетически обусловленной концентрацией циркулирующего витамина D в организме вероятность развития депрессии была повышена.

Резюмируется, что витамин D в виде добавок способен предотвратить депрессию у пациентов с его выраженным дефицитом, но вот дополнительный его прием в различных формах сверх порогового низкого уровня вряд ли принесет пользу.

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