Путин прибыл в Казахстан на саммит ШОС, где встретится с Си Цзиньпином

Российский диктатор Владимир Путин прилетел в столицу Казахстана Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщила пресс-служба правительства Казахстана в среду, 3 июля.

Пресс-служба Кремля отметила, что в Астане у Путина также запланирован целый ряд важных двусторонних разговоров с главами государств-участников саммита.

В частности, Путин планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином, а также рассчитывает на переговоры с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом.

Саммит ШОС пройдет в Астане 4 июля. В мероприятии примут участие главы государств и представительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС Чжан Мини генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Напомним, Си Цзиньпин приехал в Казахстан на саммит глав ШОС, где встретится с Путиным.