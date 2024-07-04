Британцы сконструировали самый сложный лабиринт в мире

Эксперты из Бристольского университета в Великобритании создали метод генерации невероятно сложных фрактальных лабиринтов. Стало известно, зачем это нужно.

Специалисты говорят о том, что такие головоломки помогут лучше понять структуру экзотических форм материи.

Ученые также поведали, что весьма запутанные визуальные структуры появились во время изучения маршрутов, называемых гамильтоновскими циклами, в узорах, известных как мозаики Аммана-Бинкера.

Указывается, что данные расчеты были необходимы для описания так называемых квазикристаллов.

Поясняется, что квазикристаллы представляют собой форму материи, которая почти не встречается в природе – это необычный гибрид упорядоченных и неупорядоченных кристаллов в твердых телах.

Сообщается также, что в упорядоченных кристаллах (например, в соли, алмазах или кварце) атомы расположены в виде аккуратных и одинаковых трехмерных решеток.

Информируется, что в неупорядоченных кристаллах атомы произвольно перемешаны. Примером такого материала служит стекло и некоторые внеземные формы льда.

Добавляется, что квазикристаллы комбинируют эти противоречащие друг другу качества образуя узоры атомов, которые очень похожи друг на друга, но не совпадают при наложении.

В отчете сказано, что британцы использовали гамильтоновский цикл, то есть тип маршрута, в котором каждая его точка посещается лишь раз.

При визуализации расчетов они получили изображение сверхсложного, но проходимого лабиринта.

Резюмируется, что такие головоломки имеют потенциал для решения комплексных научных задач, включая системы поиска маршрута, сворачивания белков, захвата молекул и других процессов.

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