Гранд итальянского футбола нацелился на лидера «Динамо»

Николая Шапаренко очень хотят видеть в Серии А. Как сообщает CalcioMercato, на полузащитника «Динамо» и сборной Украины претендует римский «Лацио». Скауты «орлов» наблюдали за ним на Евро-2024 и остались довольны его игрой.

Считается, что Николай может хорошо адаптироваться в тактических схемах Марко Барони на позиции атакующего полузащитника. Шапаренко может стать идеальной заменой для перешедшего в «Аль-Духаиль» Луиса Альберто.

Римляне полагают, что из-за того, что у украинца остался год контракта, его могут отпустить за 10 млн евро.

В прошлом сезоне Шапаренко провел за «Динамо» 29 матчей, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач.

Напомним, «Динамо» узнало первого соперника в квалификации Лиги чемпионов 2024/25.