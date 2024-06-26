В одном из американских штатов ввели необычный запрет

Необычный запрет ввели в американском штате Флорида. Документ подписал губернатор Рон Десантис.

Теперь на территории штата нельзя намеренно запускать в небо воздушные шары.

Указывается, что после подписания закона, местным жителям Флориды больше не разрешат намеренно отпускать воздушные шары, в том числе на групповых мероприятиях.

Действующее законодательство запрещает запускать в небо более десяти шаров за сутки.

Для чего все это?

Власти штата говорят, что такой запрет должен свести к минимуму количество воздушных шаров, которые в результате прибивают волнами к берегу.

Закон вступит в силу 1 июля. Его нарушителям свет штраф в 150 долларов. Дети до шести лет включительно освобождены от штрафных санкций.

Добавим, что автором законопроекта выступила член Палаты представителей Флориды Линда Чейни, которая поддержала меру с целью сохранения океана.

Стоит резюмировать, что документ устраняет лазейку в законодательстве, с помощью которой жители запускали в небо биоразлагаемые шары, которые также могут навредить окружающей среде.

Ранее в Таджикистане ввели ну очень странный запрет.