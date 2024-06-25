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Новости > СБУ «научила» Sea Baby минировать морские пути. Поражены уже четыре вражеских корабля, — WSJ

СБУ «научила» Sea Baby минировать морские пути. Поражены уже четыре вражеских корабля, — WSJ

Александр Панько
24.06.24 16:25
220
СБУ «научила» Sea Baby минировать морские пути. Поражены уже четыре вражеских корабля, — WSJ

Служба безопасности Украины (СБУ) оборудовала свои беспилотники Sea Baby возможностью дистанционно минировать морские пути. Благодаря этой тактике удалось подорвать уже четыре российских корабля. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как рассказывает издание, после того, как морские дроны СБУ начали «портить жизнь» российским кораблям, террористы построили заграждение на входе в порт временно оккупированного Севастополя. Последнее почти сделало невозможным удары беспилотниками.

Решение, чтобы решить эту проблему, предложил бригадный генерал Иван Лукашевич. Его команда построила специальный беспилотник SeaBaby, который мог устанавливать мины, которые, в свою очередь, Украине предоставляли западные партнеры.

Речь идет о пластиковых минах, вес которых составлял около 400 футов (181 килограмм). Также их трудно обнаружить, поскольку они прячутся в иле на мелководье.

Боеприпас, в свою очередь, оборудован акустическими и электромагнитными датчиками, которые способны обнаружить присутствие корабля и соответственно сдетонировать.

В течение следующих полутора месяцев команда Лукашевича отслеживала морские маршруты российских террористов, а также гражданского транспорта. После этого было отправлено Sea Baby для установки двух мин.

Первые результаты операции появились уже 14 сентября 2023 года. Тогда же на одну из мин наткнулся корвет с управляемым ракетным оружием «Самум». Снаряд повредил кораблю корму, в результате чего он до сих пор находится на ремонте в сухом доке.

В течение следующих недель Sea Baby преодолел более 3 тысяч миль (4828 километров) и установил еще 15 мин. Во время одного из «походов» его обнаружили три патрульных катера класса «Раптор» и он атаковал их из гранатомета в ответ.

Уже 11 октября был подорван большой сторожевой корабль «Павел Державин», когда он пытался войти в Севастопольскую бухту. После этого он «ковылял» в порт на проверку. Более того, уже 13 октября его отправили в другой порт, впрочем, на выходе из бухты он снова подорвался на мине. Большой буксир, который отправили, чтобы спасти корабль, также наткнулся на мину.

«Через несколько дней подорвался современный противоминный корабль, один из двух, находящихся на вооружении России», — говорится в материале.

Напомним, Украина разрабатывает автономный «рой дронов».

Тэги: СБУ, минирование, корабль, морские дроны

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