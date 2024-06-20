В Украине запретили oчередную пророссийскую партию

Восьмой апелляционный административный суд (ААС) удовлетворил исковые требования Министерства юстиции и запретил деятельность политической партии «Наш край». Об этом сообщила пресс-служба суда в среду, 19 июня.

Указано, что сегодня коллегия судей завершила рассмотрение административного дела № 857/6/24 о запрете партии «Наш край».

«Информируем о том, что судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность политической партии „Наш край“; имущество, средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований передано в собственность государства», — говорится в сообщении.

В суде отметили, что полный текст решения по делу о запрете партии будет опубликован на сайтах Минюста и Верховной Рады.

Как известно, в мае текущего года Восьмой ААС открыл производство по иску Министерства юстиции о запрете деятельности партии «Наш край».

По данным движения Честно, «Наш край» — это пророссийская политическая партия, созданная преимущественно из выходцев из бывшей «Партии регионов». Ее неофициально еще называли «партией мэров», поскольку от нее было избрано немало городских голов на выборах 2015 года. Партия также входит в пятерку лидеров рейтинга госпредателей. Часть представителей перешли на сторону России и возглавили оккупационные органы власти.

Напомним, в Украине запретили «Прогрессивную социалистическую партию» Натальи Витренко.