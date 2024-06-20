В США толпу расстреляли прямо на улице

Очередная бойня случилась в США. О ней поведали правоохранители.

Сообщается, что в Северной Филадельфии (штат Пенсильвания) накануне вечером трое неизвестных открыли стрельбу по толпе людей на улице.

В результате нападения пострадали семь человек, в том числе один подросток.

Медики говорят, что состояние пострадавших оценивается как стабильное.

Копы отмечают: «Мы считаем, что они специально стреляли в толпу, и кто-то в ней мог быть их намеченной целью».

Добавляется, что отморозки скрылись с места преступления, их машина попала на полицейские камеры. Сейчас их ищут.

Ранее появилось видео кровавой бойни в Филадельфии.