Ученые сумели квалифицировать депрессию

Эксперты из Сиднейского университета в Австралии и Стэнфордского университета в Калифорнии в США сумели квалифицировать тревогу и депрессию. Появились данные их отчета.

Специалисты оценили данные 1 051 добровольцев с депрессией и тревожностью.

Указывается, что сразу 850 из этих людей не получали эффективного лечения.

Ученые собрали информацию о тяжести и специфике депрессивных симптомов участников и разделили их на условные группы.

Подопытным провели сканирование мозга в состоянии покоя и во время выполнения задействующего эмоции задания – например, разглядывания фотографий огорченных людей, чтобы узнать, активизируются ли неодинаковые участки мозга у разных людей с тревогой и депрессией.

В работе говорится, что комплексный анализ паттернов мозговой активности и симптомов депрессии позволил ученым разделить депрессию и тревогу на шесть различных подтипов, которые получили DC+SC+AC+, AC-, NSA+PA+, CA+, NTCC-CA- и DXSXAXNXPXCX.

Сообщается, что у добровольцев с депрессией подтипа CA+ была выявлена гиперактивность цепи когнитивного контроля (части мозга, отвечающая за планирование и подготовку).

В то же время, отмечается, что при DC+SC+AC наблюдалась замедленная эмоциональная и мозговая реакция на фотографии грустных людей.

Информируется при этом, что у некоторых людей с разными подтипами депрессии заболевание проявлялось по-разному.

Так, для DC+SC+AC+ были характерны более выраженные нарушения концентрации и повышенная импульсивность.

Ожидается, что данное открытие поспособствует разработке новых методов индивидуальной терапии депрессии и тревоги.

Резюмируется, что учет подтипа депрессии при назначении лечения может помочь пациентам быстрее вернуться к нормальной жизни и эмоциональному состоянию.

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