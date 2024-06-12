На Хмельнитчине мужчина напал с ножом на военнослужащего ТЦК

В Книжковке Хмельницкой области мужчина с ножом напал на работника ТЦК во время проверки документов. Его задержали, продолжаются следственные действия. Об этом сообщает Хмельницкий областной ТЦК и СП.

«При проверке документов гражданин 1984 года рождения достал нож и совершил нападение на военнослужащего, которого ранил в левое плечо со стороны спины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по прибытию нарядов полиции и досмотра вещей у нарушителя было обнаружено запрещенное вещество и шокер.

Также на место происшествия прибыла карета скорой медицинской помощи, военнослужащий доставлен в военный госпиталь города Хмельницкий для оказания профессиональной медицинской помощи. Угрозы жизни военного нет.

В ТЦК подчеркивают, что военнослужащие ТЦК, участвующие или организующие оповещения военнообязанных, в соответствии с законодательством являются специальным субъектом, исполняющим служебные обязанности во время правового режима военного положения. Следовательно, оскорбления, сопротивление или препятствование их деятельности — будут иметь последствия, а нарушители будут нести административную или уголовную ответственность. Личный состав ТЦК, включая их роты охраны, укомплектованы преимущественно военнослужащими, которые потеряли здоровье на войне и признаны непригодными к прохождению службы в боевых частях.

Напомним, под одесским ТЦК подрались медики и военные.