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Новости > Под одесским ТЦК подрались медики и военные

Под одесским ТЦК подрались медики и военные

Александр Панько
12.06.24 12:20
72
Под одесским ТЦК подрались медики и военные

Во вторник, 11 июня, под одним из одесских ТЦК произошла стычка между военными и медиками. Сотрудники Киевского районного ТЦК в Одессе в течение нескольких часов удерживали прибывшую по вызову бригаду скорой помощи.

Один из задержанных фельдшеров сообщил «Думской», что медиков отпустили лишь после того, как под военкомат съехались машины скорой и с включенными сиренами устроили акцию протеста.

По данным ТЦК, сегодня во время проверки учетных документов у граждан один мужчина отказался предоставить документы, удостоверяющие личность и военно-учетные документы. В связи с этим представители полиции вместе с военнослужащими Киевского РТЦК и СП города Одесса задержали его и доставили в Киевский РТЦК и СП в Одессе для обновления учетных данных.

«Через час после этого, в Киевский РТЦК и СП города Одесса приехала группа людей в медицинской одежде на автомобили скорой медицинской помощи. Они утверждали, что прибыли по вызову ранее доставленного в РТЦК и СП гражданина, и настаивали на его госпитализации. Эти лица ссылались на диагноз, ранее не подтвержденный врачами военно-врачебной комиссии. Однако, по запросу представителей Киевского РТЦК и СП, предоставить документы, которые бы подтвердили их принадлежность к системе здравоохранения, они отказались», — пояснили военнослужащие.

В связи с этим у военнослужащих РТЦК и СП возникло подозрение, что прибывшие лица пытаются помочь гражданину избежать военной службы, на которую он был признан годным по заключению военно-врачебной комиссии.

Военные вызвали на место инцидента представителей полиции.

«Прибывшим правоохранителям также не были предоставлены документы, подтверждающие принадлежность этих лиц к системе здравоохранения. В связи с этим они были задержаны для предоставления объяснений», — заявили в ТЦК.

Однако после этого, по данным ТЦК, задержанные лица позвонили по телефону на линию 103 и сообщили о якобы «силовом содержании представителей экстренной службы» должностными лицами Киевского РТЦК и СП города Одесса. После чего, на место происшествия, кроме представителей бригад скорой помощи, прибыли также неизвестные гражданские лица, спровоцировавшие драку.

В результате инцидента травмы получили как военнослужащий Киевского РТЦК и СП, так и экстренная служба.

Правоохранительные органы проводят следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

Между тем правоохранители сообщили, что устанавливают обстоятельства конфликта между работниками ТЦК и СП и медиками.

«Предварительно установлено, что инцидент произошел сегодня примерно в 13.00 в Киевском районе города Одессы между работниками скорой медицинской помощи и районного территориального центра комплектования и социальной поддержки», — заявили в полиции.

Агентство «Думская» сообщило, что в областном управлении полиции сообщили, что возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (грубое нарушение общественного порядка),

Напомним, в Раде объяснили, когда сотрудники ТЦК могут силой задерживать граждан.

Тэги: Одесса, конфликт, медики, ТЦК

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