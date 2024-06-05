На Житомирщине скончался мужчина после «похода» в ТЦК

В Звягеле Житомирской области мужчина умер в больнице после того, как ему стало плохо в ТЦК и СП. Об этом сообщает Житомирский областной ТЦК и СП.

Так, информация об умершем военнообязанном распространилась в одной из местных групп в сети Facebook, где в комментариях смерть мужчины связывают с определенными действиями со стороны ТЦК и СП.

«28 мая во 2-й отдел Звягельского РТЦК и СП доставили военнообязанного для прохождения ВКК. Свидетели отмечают, что мужчина несколько дней до этого злоупотреблял алкоголем и был с признаками легких травм», — утверждают в военкомате.

Далее, как говорят в ТЦК, утром 29 мая мужчину «схватил» эпилептический приступ, вызванный продолжительным употреблением алкоголя.

«Ему оказали первую неотложную медицинскую помощь, вызвали карету „скорой“. Следственно-оперативная группа на месте инцидента квалифицировала произошедшее как самоувечье. К сожалению, 2 июня от полученных во время эпилептического припадка травм мужчина скончался в больнице», — добавили военные.

Следователи, проводившие экспертизу, отметили — никакого постороннего физического воздействия на мужчину не оказывалось.

Напомним, на Закарпатье прямо в военкомате умер мужчина.