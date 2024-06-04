Александр Усик решил стать звездой Голливуда

Новоиспеченный абсолютный чемпион мира в хевивейте Александр Усик снимется в голливудском фильме.

Александр подтвердил информацию, что снимется в фильме «Крушащая машина». Фильм будет о бывшей звезде UFC Марке Керре, роль которого сыграет звездный актер Дуэйн Джонсон.

Усик в этом фильме сыграет роль легендарного украинского бойца ММА Игоря Волчанчина, который за свою карьеру дважды дрался с Керром — однажды выиграл нокаутом, но поединок получил статус «несостоявшегося» из-за запрещенных ударов, а во втором бою проиграл единогласным решением судей.

Премьера фильма ожидается в 2025 году.

Напомним, названа причина переноса реванша Усик — Фьюри на декабрь.