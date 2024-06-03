В Венгрии сделали заявление об участии в Саммите мира

В Венгрии заявили, что не видят смысла ехать на Саммит мира в Швейцарию, поскольку там не будет представлена ​​Россия. Об этом сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в интервью белорусскому изданию ОНТ.

По его словам, в Будапеште сомневаются, даст ли это мероприятие результат, поскольку на него не пригласили страну-агрессора.

«Если не обе стороны войны представлены, я думаю, это законный вопрос, имеет ли вся конференция смысл с точки зрения конечной цели, а именно — стремление к миру. Поэтому мы считаем, что мирная конференция имеет реальный смысл и дает наибольшую надежду на мир, если обе стороны сидят за столом», — сказал Сиярто.

Кроме того, глава МИД Венгрии сказал, что война идет между Украиной и Россией, поэтому она не является «своей» для Будапешта.

«Россия не нападала на нас. Мы не в состоянии войны. Украина не борется за нас. Если бы на нас напали, это была бы другая ситуация, но на нас не нападали, как и другие государства Европейского Союза. Генеральный секретарь НАТО говорил очень четко, что ни один из союзников Альянса не находится под военной угрозой. Так что если мы не находимся под военной угрозой, то почему мы считаем, что это наша война?», — добавил глава венгерского МИД.

Напомним, Саудовская Аравия не планирует участвовать в саммите мира в Швейцарии.