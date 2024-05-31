Кандидат в президенты США призвал к переговорам с Путиным

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший сделал скандальное заявление по поводу войны в Украине. Произошло это в кулуарах биткоин-конференции в Остине, штат Техас.

Он призвал договариваться с президентом России Владимиром Путиным.

Политик отметил: «Я думаю, что есть много возможностей для разговоров с ним, и почему мы молчим?»

Комментируя войну в нашей стране, Роберт Кеннеди-младший добавил: «У России были исторические причины хотеть того, чтобы НАТО находилось подальше от ее территории».

При этом он напомнил, что бывшие главы государства, включая Дональда Трампа поддерживали диалог с российским лидером.

Ранее кандидат в президенты США от демократов сделал скандальные заявления по поводу Украины.