В ООН поведали о жуткой ситуации в Секторе Газа

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поведал о жуткой ситуации в Секторе Газа, который продолжает нещадно бомбить Израиль. Он говорит, что уровень разрушений в палестинском анклаве – беспрецедентный.

Было сказано: «Проблема в том, что военная операция была проведена таким образом, что число жертв среди гражданских и разрушение гражданской инфраструктуры и жилья являются беспрецедентными. Уровень разрушений абсолютно неприемлем».

Также чиновник призвал Израиль уважать решения Международного суда ООН, который обязал его прекратить военную операцию в Рафахе.

Он резюмировал: «Необходимо обеспечить приоритет верховенства международного права, международного гуманитарного права и закона и уважать решение Международного суда ООН. Это не мнение, это обязательное к выполнению решение. Израиль должен подчиниться этому решению».

Ранее США отреагировали на попытку выдать ордер на арест Нетаньяху.