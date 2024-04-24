Война в Украине: ситуация на фронтах на 24 апреля

В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронтах на среду, 24 апреля.

За минувшие сутки произошло 101 боевое столкновение.

Противник нанес 5 ракетных и 77 авиационных ударов, совершил около 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Увы, за прошлые сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты: Гремяч Черниговской области; Белогоровка Луганской области; Купянск, Глушковка Харьковской области; Ивановка, Северное, Очеретино, Нью-Йорк, Новокалиново, Бердичи, Семеновка, Селидово, Карловка, Константиновка, Новомихайловка, Водяное, Старомайорское, Урожайное, Красногоровка и Победа Донецкой области; Крынки Херсонской области.

К сожалению, под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Информируется, что на Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски украинских военных на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

Сказано, что на Купянском направлении противник 5 раз атаковал позиции ВСУ в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области.

Указывается, что на Лиманском направлении украинские военны отбили 19 атак россиян в районах населенных пунктов Грековка, Невское Луганской области и Терны, Ямполовка Донецкой области.

Отмечается, что на Бахмутском направлении ВСУ отбили 21 атаку противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Новый, Спирне, Ивановское, Клищеевка Донецкой области, где Россия при поддержке авиации пыталась улучшить тактическое положение.

Говорится, что на Авдеевском направлении украинскими военными была отражена 21 атака россиян в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Новобахмутовка, Бердичи, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское, Невельское Донецкой области, где противник пытался вытеснить ВСУ с занимаемых рубежей.

Добавляется, что на Новопавловском направлении украинские войска продолжают сдерживать Россию в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где противник при поддержке авиации 24 раза пытался прорвать оборону ВСУ.

Военные поведали, что на Ореховском направлении Россия при поддержке авиации 5 раз атаковала позиции украинских военных в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

Украинцам рассказали, что на Херсонском направлении противник не отказывается от намерения выбить ВСУ с плацдармов на левобережье Днепра. За сутки Россия совершила при поддержке авиации 3 безуспешные атаки на позиции украинских военных в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Также за прошлые сутки украинская авиация нанесла удары по 17 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу россиян.

Резюмируется, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 наземной станции управления БпЛА, 1 району сосредоточения вооружения и военной техники, 2 районам сосредоточения личного состава, 1 средству ПВО и 3 другим важным объектам России.

Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 461 940 солдат.