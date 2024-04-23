В Швейцарии назвали сумму замороженных активов России

К концу 2023 года в Швейцарии заморозили российских активов на сумму 5,8 миллиарда швейцарских франков (6,36 миллиарда долларов). Об этом сообщил Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO), осуществляющий надзор за санкциями.

Однако, как отмечается, эта сумма меньше по сравнению с 7,5 млрд франков, замороженных на конец 2022 года. Снижение объясняется потерей стоимости некоторых заблокированных активов, в частности, ценных бумаг, связанных с Россией, в результате международных санкций.

За последний год SECO заморозил еще 580 млн швейцарских франков финансовых активов после собственных расследований и подробных разъяснений банков. Он также заблокировал еще два объекта недвижимости в Швейцарии.

Кроме замороженных сейчас 17 объектов недвижимости были заблокированы и другие активы, такие как спортивные и люксовые автомобили, произведения искусства, мебель и музыкальные инструменты, принадлежащие физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями в Швейцарии.

Однако активы на сумму 140 млн швейцарских франков, которые ранее были заблокированы в качестве меры предосторожности, были разблокированы после того, как дальнейшее расследование показало, что юридические требования для их замораживания не были выполнены.

Кроме того, в Швейцарии находятся активы центрального банка РФ на сумму около 7,24 млрд швейцарских франков. С 25 марта 2022 года резервы и активы ЦБ РФ иммобилизованы, то есть запрещены все операции, связанные с их управлением.

Напомним, Эстония предложила использовать все замороженные активы РФ для обороны Украины.